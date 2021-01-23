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Украина выходит из усиленного карантина. Шмыгаль сообщил об ограничениях с 25 января

Автор: РБК-Украина

Украина выходит из усиленного карантина с 25 января. По всей стране возвращаются ограничения, действовавшие в декабре 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Тelegram.

"Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, действовавшим в декабре 2020 года. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью", - написал он.

Шмыгаль также отметил, что выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез, поэтому остаются требования по масочному режиму, социальной дистанции и дезинфекции.

Что запрещается с 25 января

  • проведение утренников в образовательных учреждениях;
  • проведение банкетов;
  • работа кинотеатров с числом зрителей в зале более 50% от мест;
  • работа кафе и ресторанов с 23:00 до 07:00;
  • работа спортзалов, если число посетителей на 20 кв. метров больше одного человека.

Таким образом, хоть и с ограничениями, но возобновляется работа ТРЦ, непродовольственных магазинов, кафе, ресторанов, фитнес-центров и кинотеатров. Продолжает действовать масочных режим, а на улице необходимо иметь при себе документы.

Напомним, жесткий карантин в Украине был введен с 8 по 24 января включительно. На этот период по всей стране были закрыты ТРЦ, общепиты, кафе, рестораны, кинотеатры и театры. Вместе с тем, свою работу продолжали продуктовые магазины, АЗС, банки, почта.

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