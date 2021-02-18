Украина возвращается к адаптивному карантину: в какой зоне будет Киев

В Украине со следующей недели начинает действовать адаптивный карантин. Пока Киев будет находиться в "желтой" зоне, однако через неделю может оказаться в "оранжевой".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, столица, скорее всего, будет находиться в "оранжевой" зоне все время адаптивного карантина.

"Если говорить сегодня - это "желтая" зона. Если говорить о следующей неделе, то это будет "оранжевая" зона, потому что это будет естественный рост заболеваемости, связанный с сезоном и завершением карантинных мероприятий и увеличением заболеваемости в западных регионах", - пояснил Рубан.

Он добавил, что решение по изменению ситуации будет приниматься каждую неделю.