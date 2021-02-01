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Украина может вернуться к адаптивному карантину: есть регионы для "желтой" и "зеленой" зон

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров рассматривает возможность перехода Украины к адаптивному карантину. Сейчас некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня "желтой" или "зеленой" зоны.

Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Офис президента.

По его словам, сейчас данный вопрос планируют более детально изучить.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал "желтой" и "зеленой" зонам. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", - отметил Шмыгаль.

Напомним, с прошлой недели Украина вернулась к ограничениям "оранжевой" зоны карантина после январского локдауна.

При этом в Министерстве здравоохранения заявили, что планируется возвращение к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине выявили 2030 новых случаев коронавируса - этот минимум с августа.

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