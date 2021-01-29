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Украина расширила список стран "красной зоны": что изменилось

Новина українською → Украина, Пятница 29 января 2021 12:35
Украина расширила список стран "красной зоны": что изменилось Фото: люди в аэропорту (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина обновила список стран "красной" зоны из-за пандемии коронавируса. По сравнению с прошлой неделей список расширили на 6 стран.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, в "красном" списке сейчас находятся 74 страны. Список пополнили Сент-Люсия, Доминиканская республика, Кабо-Верде, Перу, Барбадос, Мексика и Парагвай. При этом Эсватини из списка исключили.

Также в "красной" зоне остаются такие популярные для украинцев страны, как Польша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Российская Федерация, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Великобритания.

Отметим, в "красную" зону попадают те страны, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине. После приезда из этих стран нужно уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. При отрицательном тесте самоизоляция не нужна. Также самоизоляцию можно отменить, сделав ПЦР-тест и получив отрицательный результат за 48 часов до въезда в Украину.

Ранее РБК-Украина писало, что Польша упростила въезд в страну для украинцев. Теперь из Украины можно въехать в Польшу без карантина.

Также сообщалось, что на прошлой неделе Шри-Ланка открыла небо для туристов из всех стран.

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