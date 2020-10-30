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Украина обновила список стран "красной зоны"

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В частности, "красными" стали Сан-Марино и Италия.

Соответствующий список 30 октября обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

Так, "красный" список по сравнению с прошлой неделей уменьшился на одну страну и теперь включает в себя 50 государств.

Также "красными" продолжают оставаться США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.

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В "зеленом" списке находятся, в частности, такие страны: ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Чехия, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.

Таким образом, при возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Напомним, сегодня в Украине обновили карантинные зоны. "Красный список" расширили до 11 областных центров.

Отметим, что режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года.

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