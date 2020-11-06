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Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон: список

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. "Красный" список уменьшился на четыре страны.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в "красную" зону вошли Литва и Швеция. При этом вышли Багамские Острова, Коста-Рика, Ирландия, Бахрейн, Исландия, Кувейт.

По состоянию на 6 ноября в "красном" списке Украины находятся 46 стран. Неделей ранее таких стран было 50.

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Отметим, при возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Напомним, также сегодня в Украине обновили карантинное зонирование. Так, страну разделили на две зоны. "Красными" стали 13 областных центров. Остальная страна осталась "оранжевой". "Зеленых" и "желтых" регионов в Украине больше не осталось.

Также сообщалось, что Киев остался в "оранжевой" зоне, несмотря на прогноз попадания в список к "красным" регионам.

Кроме этого РБК-Украина писало, что Киев, Тернополь, Винница, Северодонецк и Херсон находятся на грани попадания в "красную" зону карантина.

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