В трех областях койки для больных COVID-19 заполнены более чем на 60%

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 60% в трех областях. В среднем по стране заполненные 46,9% таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы в Николаевской (69,7%), Черкасской (61,4%) и Черниговской областях (60,2%). В Киеве койки заполнены на 54,9%.

Всего в Украине ввели уже 58 787 больничных коек для COVID-19.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 9 декабря в Украине этот показатель составляет 476,6 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 841,9. В Киеве показатель составляет 756,1.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль не видит смысла в трате средств на строительство мобильных госпиталей. Сейчас в Украине хватает больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Глава правительства заявил, что мобильные госпитали строят те страны, где есть проблема с больничными койками для лечения пациентов с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров выделил 118 млн гривен, которые направят на развертывание мобильных госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске.