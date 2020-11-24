Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники

Министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун в Украине на период новогодних праздников. Также он считает необходимым предоставить правительством финансовую помощь безработным, которые пострадали от карантина.

Об этом Ткаченко написал в Telegram.

Министр отметил, что в последние дни снизилась суточная заболеваемость COVID-19. Однако вопрос завтрашнего дня остается открытым.

"Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать, что им ожидать. Растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику", - написал Ткаченко.

Также он считает, что прогнозируемый локдаун - лучше, чем длительная неопределенность.

"Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет, что вспомнить", - добавил министр.

Ранее РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что полный локдаун в стране возможен в случае коллапса медицинской системы.

Также сообщалось, что в течение одной-двух недель в Украине ожидается мощная эпидемическая волна.