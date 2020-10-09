UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Тернополь могут исключить из "красной" зоны карантина

Автор: Игорь Литвиненко

Тернополь могут исключить из списка регионов "красной" карантинной зоне. При этом Канев точно останется "красным".

Самые читаемые новости

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, точно говорить о списках карантинных зон можно будет лишь после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Заседание должно состояться сегодня.

"Канев точно останется в "красной" зоне, так карантинные зоны вводятся в две недели. Думаю, что Тернополь не будет в "красной" зоне, но об этом можем говорить только после заседания ТЭБ и ЧС", - сказал Немчинов.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев может оказаться в "оранжевой" зоне карантина. Сейчас столица находится в "желтой" зоне. Ситуация может ухудшиться в связи с большим количеством госпитализированных больных коронавирусом.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 5804 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд по случаям коронавируса в стране. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Одесской, Тернопольской областях.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Тернополькарантин