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Сутки на Донбассе: боевики нарушили тишину 7 раз, ранили военного

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объедененных сил.

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Так, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. Вследствие этого украинский защитник получил огнестрельное ранение, его госпитализировали. Сейчас состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Верхньоторецкого - из станкового противотанкового гранатомета.

Кроме того, неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Возле населенного пункта Золотое-4, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 11 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, во вторник, 9 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ зафиксировала 50 нарушений режима прекращения огня на Донбассе 9 февраля. В Луганской области боевики проводили учения с боевой стрельбой.

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