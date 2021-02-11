Сутки на Донбассе: боевики нарушили тишину 7 раз, ранили военного

Так, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. Вследствие этого украинский защитник получил огнестрельное ранение, его госпитализировали. Сейчас состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Верхньоторецкого - из станкового противотанкового гранатомета.

Кроме того, неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Возле населенного пункта Золотое-4, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 11 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.