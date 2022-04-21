В Сумской области не разрешили ночные богослужения на Пасху

Религиозные лидеры Сумской области решили запретить проведение богослужений в Пасхальную ночь.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне Сумы".
Ночных богослужений на Пасху в Сумской области в этом году не будет. Службы начнутся утром 24 апреля.
Архиепископом Сумской и Ахтырский ПЦУ Мефодий, учитывая комендантский час и пограничный статус региона, благословил проведение богослужений с 5 утра с соблюдением всех правил безопасности.
В то же время митрополит Сумской и Ахтырский УПЦ Евлогий разрешил посещать храмы с 6:00. Все богослужения, по его распоряжению, должны совершаться с учетом условий военного времени и комендантского часа.
К слову, Кривой Рог и окрестности вынуждены обойтись без ночных богослужений.
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