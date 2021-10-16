На страже карантина. Полицейские рейды будут искать нарушителей

Ляшко сообщил, что на этой неделе состоялось совещание с участием Нацполиции, Госпродпотребслужбы, санитарных врачей.

"Созданы 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима...Поэтому, если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать, для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - отметил Ляшко.

Ляшко также отметил, что с нарушителями будут вести разъяснительную работу, кроме того предусмотрена админответственность.

Что говорит полиция

Ранее в комментарии РБК-Украина в полиции сообщали, что будут приобщаться к проверкам за соблюдением правил карантина, который будет усилен с 21 октября. Речь идет о проверке межобластного транспорта, водители и пассажиры которого должны быть ковид-безопасными. При этом в полиции отмечали, что высаживать из транспорта пассажиров не будут, а вот на перевозчиков будут составлять админпротоколы.

Нарушителей будут фиксировать камеры

Ранее в Минздраве также анонсировали запуск пилотного проекта, ориентировочно с ноября. Как планируется, в двух городах - Киеве и Харькове или Днепре будут запущены камеры, которые будут фиксировать соблюдают ли граждане масочный режим.