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Стратегия вакцинации от COVID будет готова на следующей неделе, - Степанов

Новина українською → Киев, Среда 02 декабря 2020 16:22
Стратегия вакцинации от COVID будет готова на следующей неделе, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Минздрав завершает разработку стратегии вакцинации от коронавируса. Она должна быть готова уже в начале следующей недели.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что работа по подготовке к вакцинации идет уже несколько месяцев и есть понимание того, как обеспечить доставку вакцины в Украину и обеспечить надлежащие условия ее хранения.

"У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопросы по хранению вакцины при -70 градусах. Но уже сейчас есть понимание этого. Мы дорабатываем сейчас финальный документ. В конце этой - начале следующей недели уже предоставим всю эту стратегию вакцинации с учетом наших возможностей, того, где мы будем вакцинировать, где будут эти центры, в какие сроки и какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь, во вторую и так дальше", - сказал Степанов.

Сегодня Кабинет министров освободил от налогов импортные вакцины от коронавируса.

Также Великобритания первой в мире одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования. Эта вакцина показала, что эффективна в предотвращении коронавируса на 95%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 55% украинцев готовы лично сделать прививка от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не хотят бесплатно вакцинироваться 40% респондентов. В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку становиться меньше - 35%, а 57% не будут вакцинироваться за деньги.

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