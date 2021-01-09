Степанов о запрете продажи игрушек и одежды: не из-за активной передачи COVID

На время локдауна в Украине игрушки и одежду запретили продавать в магазинах не из-за того, что якобы на них активнее распространяется COVID. Такое решение было принято, чтобы сократить число покупателей и контактов между ними.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, вчера в интернете появились публикации о продаже определенных товаров, которые запрещены на период усиленного карантина.

"Некоторые трактовки доходили до откровенного абсурда. Во-первых, COVID не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках… Логика тут совсем в другом", - заявил Степанов.

Он добавил, что, например, из 100 посетителей супермаркета только 40 идут за продуктами или средствами гигиены. Таким образом, запрет на продажу бытовой техники, одежды и игрушек сразу значительно сократит число контактов, поскольку такие товары будут больше покупать через интернет.

Напомним, ранее Степанов рассказал, где во время локдауна можно "с легкостью" купить сигареты.

Он также отметил, что Украина не рассматривает возможность использования российской вакцины для вакцинации населения от COVID.