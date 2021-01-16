Степанов назвал стоимость услуг Crown Agents по закупке COVID-вакцин. Не 5%

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость услуг Crown Agents по закупке вакцин. По его словам, компания берет около 2% от стоимости.

Об этом по результатам встречи с министром РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Так, в ходе встречи с нардепами Степанов подтвердил, что правительство планирует закупать вакцины через посредника - компанию Crown Agents.

"Нас взволновала информация, что их услуги могут стоить до 5%, на что министр сказал, что это около 2% и это касается обеспечения логистики - транспортировки в сверхнизких температурах", - рассказала Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин на внеочередном заседании утвердил Crown Agents компанией, которая будет заниматься закупками ванкцин от коронавируса для Украины. Ранее этим вопросом занимались "Медзакупки".

Ранее источник сообщал РБК-Украина, что услуги Crown Agents стоят в среднем 5% от суммы контракта.

Отметим, британская компания Crown Agents работает в Украине более 10 лет, сотрудничает с Минфином, Миниэкономики, Минздравом, АМКУ.