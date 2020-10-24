UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США провели секретные учения в Германии: готовились реагировать на войну с РФ

Автор: Игорь Литвиненко

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) завершило в пятницу, 23 октября, секретные военные учения на территории Германии. Военные готовились к мобилизации сил в случае военной угрозы со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает Stars and Stripes.

По словам, директора по учениям и оценке EUCOM генерал-майора Джона Бойда, учения Austere Challenge 2021 проходили на протяжении недели. В них были задействованы 4400 военных из США и НАТО.

"Они (учения - ред.) имеют широкую направленность. Было бы справедливо сказать, что мы работаем над бесчисленным множеством проблем", - сказал Бойд.

Самые читаемые новости

В Европейском командовании США отметили, что отрабатывалось объединение союзных держав на земле, море, воздухе, кибер и космическом пространствах в случае конфликта.

"Обучение проходит в период повсеместной обеспокоенности военных в связи с угрозой со стороны России", - сообщило издание.

Ранее РБК-Украина писало, что США вывели стратегические бомбардировщики, патрулировавшие границы РФ.

Также сообщалось, что США перебросят из Польши в Литву военных на фоне напряжения в Беларуси.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америкивойна