Снегопады отходят, возвращаются морозы: прогноз погоды на выходные

Прогноз на 13 февраля

В субботу будет переменная облачность в большинстве областей, кроме Винницкой Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской, там будут снегопады.

Температура воздуха днем в северных и центральных областях составит -6-13, а ночью -11-15. На западе страны днем -5-8, а ночью -12-15. На востоке и юге страны днем -3-7, а ночью -8-13.

В субботу в Киеве также будет снежить. Днем -9-11, а ночью -12-14.

Прогноз на 14 февраля

В воскресенье ударят сильные морозы. На западе днем -3-8, а ночью -4-12. На севере и в центре днем -8-13, а ночью -11-16. На востоке и юге страны днем -3-6, а ночью -9-12.

В воскресенье снегопады закончатся и в Киеве. Температура воздуха днем составит -9-11, а ночью -12-14.