UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Снегопады отходят, возвращаются морозы: прогноз погоды на выходные

Автор: Анастасия Рокитна

В субботу днем еще будет идти небольшой снег в центральных регионах Украины. Однако, на выходные ударят сильные морозы.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Популярные новости
Переименование проспекта Бандеры обратно в Московский обжалуют в суде, - КГГА 11 февраля 2021
Киевский метрополитен предупредил о возможном закрытии станций 10 февраля 2021
В Украине хотят отменить обязательные письма нарушителям ПДД 10 февраля 2021
Под Горловкой российский снайпер убил бойца ВСУ 11 февраля 2021
Снова Московский. Суд в Киеве отменил переименование проспекта Бандеры 11 февраля 2021
Будут ли вакцинировать переболевших COVID: рекомендации Минздрава 11 февраля 2021
В рейтинге партий изменения: партия Порошенко вышла на первое место 11 февраля 2021
В Киеве закрывают школы и садики. В КГГА назвали причину 10 февраля 2021
В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей 11 февраля 2021
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату 11 февраля 2021

Прогноз на 13 февраля

В субботу будет переменная облачность в большинстве областей, кроме Винницкой Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской, там будут снегопады.

Температура воздуха днем в северных и центральных областях составит -6-13, а ночью -11-15. На западе страны днем -5-8, а ночью -12-15. На востоке и юге страны днем -3-7, а ночью -8-13.

В субботу в Киеве также будет снежить. Днем -9-11, а ночью -12-14.

Прогноз на 14 февраля

В воскресенье ударят сильные морозы. На западе днем -3-8, а ночью -4-12. На севере и в центре днем -8-13, а ночью -11-16. На востоке и юге страны днем -3-6, а ночью -9-12.

В воскресенье снегопады закончатся и в Киеве. Температура воздуха днем составит -9-11, а ночью -12-14.

Напомним, о причинах резких перепадов температуры говорится в материале "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

Отметим, из-за снежного циклона во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины похолоданиеПогодаСнегопад
Читайте также
Погода в Украине: из-за гололеда в некоторых регионах объявили І уровень опасности
В Украине из-за непогоды обесточены 86 населенных пунктов
Прогноз погоды