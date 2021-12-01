Снег накрыл Киев. Образовались пробки на дорогах: где именно

В Киеве образовались пробки на дорогах из-за снегопада. С самого утра затруднено движение транспорта в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.
Сегодня затруднено движение транспорта на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, Воздухофлотском проспекте, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Вячеслава Черновола, улице Любомира Гузара, улице Набережно-Крещатицкая, улице Скляренко, проспекте Степана Бандеры.
Пробки образовались на Северном и Дарницком мостах. Также на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, проспекте Соборности, проспекте Визволителей.
В столице сегодня утром шел снег. По состоянию на сейчас, осадков нет. Ранее синоптики предупреждали о снеге в первый день зимы.
Из-за массовых мероприятий возможно ограничение движения транспорта в столице на: