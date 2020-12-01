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В РНБО назвали терміни вакцинації проти COVID-19 в Україні

Новость на русском → Київ, Вівторок 01 грудня 2020 14:43
В РНБО назвали терміни вакцинації проти COVID-19 в Україні Фото: вакцина проти COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні планують завершити масову вакцинацію населення проти коронавірусу до кінця 2021 року. У Раді національної безпеки і оборони хочуть, щоб вакцинувати максимальну кількість українців.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко.

"До кінця наступного року, я думаю, ми вже закінчимо вакцинацію всього населення України - тих, хто цього захоче. Нам потрібно провести правильну агітацію за те, що вакцини є ефективними і що вони необхідні, щоб люди залишалися здоровими", - сказав він.

За його словами, проблеми можуть виникнути з-за того, що в Україні є люди, які охоплені антивакцинною пропагандою і не хочуть вакцинуватися.

Раніше Комісаренка повідомляв, що Україна може почати вакцинацію від COVID-19 в середині 2021.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами президента Володимира Зеленського, першими вакциною проти коронавірусу будуть щеплені групи ризику - медики, військові, вчителі і люди старше 60 років.

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