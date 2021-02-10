Снайпер оккупантов ранил украинского бойца под Песками: ВСУ ответили

Об этом сообщает Оперативно-тактической группировки "Восток" на своей странице в Facebook .

"На прицельный выстрел врага украинские защитники дали адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Как сообщало РБК-Украина, во вторник, 9 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

В частности, возле Богдановки российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия. Также вблизи Шумов противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. На прицельные обстрелы боевиков украинские защитники предоставили адекватный ответ.

Напомним, по договоренности Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения должен соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают договоренности.