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Снайпер оккупантов ранил украинского бойца под Песками: ВСУ ответили

Автор: РБК-Украина

10 февраля снайпер вооруженных формирований РФ обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Пески, вследствие чего боец ВСУ получил ранение.

Об этом сообщает Оперативно-тактической группировки "Восток" на своей странице в Facebook.

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Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

"На прицельный выстрел врага украинские защитники дали адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, во вторник, 9 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

В частности, возле Богдановки российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия. Также вблизи Шумов противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. На прицельные обстрелы боевиков украинские защитники предоставили адекватный ответ.

Напомним, по договоренности Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения должен соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают договоренности.

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