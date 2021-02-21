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Сколько продержится потепление в Украине: синоптики назвали сроки

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине потепление продержится минимум до следующей среды, 24 февраля. Синоптики прогнозируют недолгое возвращение тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра в Украине будет тепло, во всех регионах "плюсовая температура". В южных областях до +9, а на западе страны и до +11. Снег передают лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Уже 23 февраля немного похолодает, но на западе будет еще тепло, а на востоке морозы от -1 до -6 днем, а ночью до -11. В центральных областях еще будет сравнительно тепло, днем -1+5, а ночью -1-4.

С 24 февраля в Украину придет новая волна похолодания. В восточных областях будут идти снегопады и ударят морозы до -9 днем и до -14 ночью. Однако, на западе страны будет еще солнечно и тепло, днем до +10.

Таким образом, потепление в Украине продлится три дня.

Напомним, в Украине потеплело и сильные морозы отошли, но утром еще холодно. В Донецкой, Полтавской и Сумской идет снег, уже выпало до 3 сантиметров осадков.

Ранее сообщалось, что в эти выходные в большинстве областей Украины еще будут держаться сильные морозы, в частности, ночью термометры покажут до -20 градусов.

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