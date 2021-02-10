Sinovac подала документы на регистрацию COVID-вакцины в Украине

Компания Sinovac подала в Министерство здравоохранения документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Компания хочет получить разрешение на экстренное применение вакцины
Об этом заявили в Минздраве.
"Компания Sinovac подала заявку о государственной регистрации в Украине вакцины против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения", - сообщили в министерстве.
Как отметили в Минздраве, разрешение на экстренное применение вакцины Sinovac уже предоставили компетентные органы Турции, Бразилии, Китая и Индонезии.
Отметим, Украина и компания Sinovac договорились о поставке 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 для вакцинации украинцев. Поставки начнутся после регистрации вакцины в Украине.
Напомним, вчера агентство Reuters заявило, что поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться. Импортер просил Украину разрешить перенос поставок на апрель.
Как писало РБК-Украина, кроме Sinovac, Украина получит вакцины от еще трех производителей.
Добавим, Украина еще в январе обращалась к Китаю с просьбой ускорить поставку вакцин от коронавируса.