Sinovac подала документы на регистрацию COVID-вакцины в Украине

Компания Sinovac подала в Министерство здравоохранения документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Компания хочет получить разрешение на экстренное применение вакцины

Об этом заявили в Минздраве .

"Компания Sinovac подала заявку о государственной регистрации в Украине вакцины против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения", - сообщили в министерстве.

Как отметили в Минздраве, разрешение на экстренное применение вакцины Sinovac уже предоставили компетентные органы Турции, Бразилии, Китая и Индонезии.

Отметим, Украина и компания Sinovac договорились о поставке 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 для вакцинации украинцев. Поставки начнутся после регистрации вакцины в Украине.