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Штормовое предупреждение: где будет ливень

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 14:12
Штормовое предупреждение: где будет ливень Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 18 сентября. Большинство областей накроет ливень.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на метеорологическое предупреждение УкрГидрометцентра.

Штормовое предупреждение: где будет ливень

Значительные дожди ожидаются в таких областях:

  • западных,
  • северных,
  • Черкасской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Херсонской.

Кроме того, "оранжевый" уровень опасности из-за ливня объявлен во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В западных областях завтра ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в Украину идет резкое похолодание до +8 днем.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на выходные.

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