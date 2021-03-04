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Шмыгаль: вакцинация вне очереди будет платной, остатки вакцин передадут на 5 этап

Автор: РБК-Украина

В рамках вакцинации в Украине остатки препаратов будут передавать на пятый этап национальной кампании. Кроме того, вакцины смогут перепродать частным клиникам по себестоимости, чтобы украинцы могли вакцинироваться вне очереди.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, он хотел бы, чтобы уже этим летом люди с паспортами вакцинации могли свободно путешествовать за границу.

"Это пока только как мечта - дать возможность не с 1-го, 2-го, 3-го или 4-го, а, возможно с 5-го этапа вакцинации вакцинироваться коммерчески. То есть остатки вакцин, которой правительство не будет иметь возможности использовать на первых этапах, будем передавать это в пятый этап. И, конечно, мы можем как правительство передавать по себестоимости их коммерческим клиникам", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что клиники смогут вне очереди вакцинировать тех, кто, например, хочет выехать из страны с туристической целью. Такие прививки будут платными.

"Я уверен, что уже летом ситуация стабилизируется, производители вакцин будут торговать не только с правительствами, но и с коммерческими предприятиями", - добавил премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что работа над украинской вакциной продолжается.

Он также отметил, что власть планирует вакцинировать от COVID 70% населения.

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Новости Украины вакцинацияДенис ШмыгальКоронавирус
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