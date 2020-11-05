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Шмыгаль допускает до 20 тысяч случаев COVID-19 в день до конца года

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 14:06
Шмыгаль допускает до 20 тысяч случаев COVID-19 в день до конца года Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Заболеваемость COVID-19 в Украине будет расти, в правительстве прогнозируют, что до конца ноября будет до 15 тысяч новых случаев в день. До конца года эта цифра может достичь 20 тысяч.

Об этом журналистам заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года.

"Мы до конца месяца можем получить 15 тысяч (новых случаев, - ред.) в день. Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры… обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь. До конца года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день", - добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что медицинская система Украины к этому готовится.

Напомним, Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина. В частности, максимальные ограничения будут устанавливать в регионах с заболеваемостью более 320 на 100 тысяч населения, где процент положительных результатов при тестировании превышает 20%.

Ранее также сообщалось, что Киев усиливает контроль масочного режима в метро.

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