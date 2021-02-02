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В Украине нет ни одного региона, который был бы в "красной" зоне, - Степанов

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне.

Об этом Степанов заявил на брифинге 2 февраля.

"Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты и в ближайшее время вынесем на рассмотрение Кабинета министров это постановление. На сегодня у нас по тем показателям по уровню заболеваемости нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне", - заявил министр.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин рассматривает возможность возвращения адаптивного карантина в стране. Некоторые регионы могут ослабить ограничения до "желтой" или "зеленой" зоны.

Также РБК-Украина писало, что в Национальной академии наук заявили о росте заболеваемости COVID-19 в пяти областях. В остальных регионах заболеваемость затухает.

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