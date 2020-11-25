С сегодняшнего дня Кабмин обязан заранее предупреждать о введении карантина

С сегодняшнего дня, 25 ноября, Кабинет министров обязан заранее предупреждать о введении карантина. В силу вступило соответствующее постановление, принятое парламентом.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Документ был обнародован 24 ноября в издании "Голос Украины" и вступил в силу на следующий день после опубликования.
Речь идет о следующих карантинных ограничениях для предотвращения распространения COVID-19, а именно о запрете:
ВР рекомендует правительству вводить на соответствующей территории более одного из этих запретов исключительно при условии обнародования такого решения не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.
"Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении", - указано в постановлении.
Предлагается не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более таких мероприятий вносить в Верховную раду проект закона о государственной поддержке и льготах для населения и бизнесу, которые будут испытывать негативные последствия в связи с усилением карантина.
Напомним, 17 ноября Рада поддержала соответствующий проект постановления №4320.
Как писало РБК-Украина, парламентарии не смогли отменить карантин выходного дня.