СБУ открыла дополнительное расследование по делу о прослушке Гончарука

Служба безопасности Украины продолжает расследование уголовного производства о прослушке кабинета бывшего премьер-министра Алексея Гончарука. Также дополнительно открыто дело о вмешательстве в работу госчиновника.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.

Из него следует, что кроме дела, первоначально открытого в январе 2020 года по ст. 359 (незаконное использование технических средств негласного получения информации), СБУ сейчас также расследует производство, открытое по статье о вмешательстве в деятельность госчиновника (ст.344 Уголовного кодекса).

"По изложенным вами обстоятельствам (прослушке экс-премьера Гончарука, - ред.) следователями органов безопасности осуществляется досудебное расследование в 2 уголовных производствах по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 344 и ч.3 ст.359 Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

Отмечено, что следователь (прокурор) не дал разрешение на раскрытие данных о подозреваемых, потерпевших и сроках расследования указанных уголовных производств.

Как писало РБК-Украина, СБУ начала 17 января 2020 года расследование по факту прослушки в кабинете экс-премьера Гончарука.

Также правоохранители 5 февраля провели обыски на телеканале "1+1" в рамках расследованиях и изъяли компьютеры некоторых журналистов для экспертизы.

Напомним, 15 января в сети появилась аудиозапись разговора, вероятно, премьер-министра Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Согласно аудиозаписи, чиновники обсуждали составление объяснения причин укрепления курса гривни для президента Зеленского. При этом, во время разговора голос, который якобы принадлежал Гончаруку, называл себя "полным профаном в экономике".

Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям за 2 недели найти того, кто сделал записи.