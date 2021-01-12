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Рубан о росте заболеваемости COVID в Киеве: все идет согласно прогнозам

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 898 новых случаев коронавируса, что более чем вдвое больше, чем днем ранее - 371. При этом глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан заявил, что увеличение числа новых заболеваний идет согласно прогнозам.

Об этом Рубан заявил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, сейчас в Киеве не фиксируют резкого роста заболеваемости.

"Все идет согласно прогнозам. Этот рост после каникулярного периода и праздников. Полностью прогнозируемый рост. Мы наблюдаем не быстрый, а медленный рост заболеваемости", - заявил Рубан.

Он добавил, что увеличение числа новых заражений, согласно прогнозам, будет фиксироваться со среды с некоторым снижением в субботу-воскресенье.

"Локдаун, который сейчас введен в стране, позволит сдерживать распространение вируса в организованных коллективах", - добавил Рубан.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 5116 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве и Полтавской области.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что в Украине после новогодних праздников ожидается увеличение заболеваемости COVID. Причиной этому может стать высокая мобильность и большое количество контактов между гражданами.

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