UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия по упрощенной схеме приняла в гражданство 640 000 жителей Донбасса

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация по упрощенной схеме предоставила свое гражданство почти 640 000 жителей украинского Донбасса.

Об этом заявил начальник Главного управления МВД России в Ростовской области Олег Агарков, передает "Интерфакс".

"На сегодняшний день - уже 639 тысяч человек (получили российские паспорта, - ред.)", - заявил Агарков.

Он уточнил, что это люди, которые проживают на территориях, подконтрольным так называемым Донецкой и Луганской "народным республикам".

Напомним, согласно подсчетам украинской стороны, только принудительная паспортизация на оккупированном Донбассе коснулась около 300 000 граждан Украины. В то время как в Крыму это число превышает 2 млн.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников утверждает, что Украина как государство не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта. Киев их расценивает, как заложников, которые пытаются выжить в оккупации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияпаспортгражданствоОРДЛО
Читайте также
Кислица о возможности присоединения Донбасса к РФ: Москве сейчас это невыгодно
Прогноз погоды