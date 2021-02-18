Россия по упрощенной схеме приняла в гражданство 640 000 жителей Донбасса

Он уточнил, что это люди, которые проживают на территориях, подконтрольным так называемым Донецкой и Луганской "народным республикам".

"На сегодняшний день - уже 639 тысяч человек (получили российские паспорта, - ред.)", - заявил Агарков.

Напомним, согласно подсчетам украинской стороны, только принудительная паспортизация на оккупированном Донбассе коснулась около 300 000 граждан Украины. В то время как в Крыму это число превышает 2 млн.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников утверждает, что Украина как государство не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта. Киев их расценивает, как заложников, которые пытаются выжить в оккупации.