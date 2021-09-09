Родительский контроль. В Минздраве советуют родителям следить за вакцинацией учителей

"Родители должны инициировать рассмотрение этого вопроса (вакцинации учителей, - ред.) на родительском собрании или на педагогических советах... родители могут проактивно инициировать и немножко ускорять эти вещи", - заявил он.

По словам Кузина, родители являются частью педагогического совета, они входят туда, поэтому он советует им поднимать вопрос вакцинации педагогов и постоянно мониторить уровень охвата персонала учебного заведения.

"...Форсировать этот процесс именно на педагогических советах, потому что это руководящий орган учебного заведения. Это, наверное, единственный механизм, который можно проактивно использовать", - добавил Кузин.

Главный санврач также отметил, что по некоторым регионам родители собственным примером стимулируют учителей вакцинироваться: они приходят в школу и объясняю учителям пользу, безопасность вакцин.

Кроме того, для популяризации вакцинации Кузин предлагает родителям вести разъяснительную работу, показывать собственный пример или же вести персональные переговоры с руководителем учебного заведения.