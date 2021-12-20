Резкое похолодание в Украине: где будет до -16

Синоптики предупредили о резком похолодании в Украине. Завтра температура воздуха значительно опустится, в частности, в горах до -16 градусов мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Синоптики предупредили, что температура ночью будет -7-12, днем -5-10 градусов мороза; в южной части ночью -3-8 градусов мороза, днем -1-6 мороза. Значительное похолодание ожидается в Карпатах - ночью -11-16 градусов мороза, днем -8-13 мороза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Временами небольшой снег.
На дорогах будет гололедица, отметили в ГСЧС. Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.