Резкое похолодание накроет Украину на следующей неделе: точная дата

Несмотря на то, что в этот день в Украине будет солнечная погода после недель туманов, температура воздуха резко опустится. Похолодание придет 21 декабря.

До -13 градусов морозов будет в северных областях, здесь холоднее всего. От -5 до -8 ожидается в западных областях. В центральных и восточных регионах будет от -6 до -10, а на юге днем -1-3, а ночью -5-7.

Осадков не будет.