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Резкие перепады температуры и до +15: прогноз погоды на выходные

Автор: Анастасия Рокитна

Завтра в Украине значительно потеплеет, в западных регионах температура воздуха поднимется до +15. Однако, к концу недели погода ухудшится, будет снег с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз на 26 февраля

В пятницу в Украину придет существенное потепление. В западных областях днем будет +9+15, а ночью -1+3, на севере и в центре днем будет +5+11, а ночью от 0 до +2. На востоке будет +5+8, а ночью -1+2. В южных регионах передают +10+14 днем и -1+3 ночью.

Прогноз на 27 февраля

В субботу в стране будут дожди, а в Луганской области - снег с дождем. На востоке днем будет +2+5, а ночью -1+2. В северных и центральных областях днем будет +2+6, а ночью +1+5. На западе страны передают днем +3+8, а ночью +3+5. Юг будет теплым.

Прогноз на 28 февраля

В воскресенье будет солнечно, но прохладно. Днем на западе передают +2+7, а ночью -1+2. На севере и в центре страны днем будет -1+4, а ночью -1+1. На востоке страны днем будет +2+4, а ночью -1+1. В южных областях днем будет +3+5, а ночью +1+3.

Напомним, сегодня на всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в некоторых западных областях поднимется до +16 тепла, однако на востоке все еще возможны заморозки.

Отметим, погода в Украине принесет сильное потепление. Местами температура повысится до +15 градусов, будет солнечно и малоооблачно.

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Новости Украины Погодатемпература
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