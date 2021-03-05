Рейтинг Зеленского вырос за последние два месяца, но большинство ему не доверяют

Данные КМИС свидетельствуют, что уровень доверия к Зеленского значительно вырос за последние два месяца. В декабре 2020 года ему доверяли 32,8% респондентов (баланс составлял -26,8%), в январе - 35,6% украинцев (баланс - 24,0%).

Зеленский также возглавляет президентский рейтинг, но его поддержка зависит от списка соперников. В первом варианте его готовы поддержать 25,3% среди респондентов, которые определились со своим выбором. Второе-третье места делят Юрий Бойко (14,7%) и Петр Порошенко (14%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. Далее идет Юлия Тимошенко (11,9%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

В список Б, по сравнению со списком А, отсутствует Виктор Медведчук. В этом случае также самую большую поддержку имеет Зеленский, которого поддержали бы 24% респондентов, которые определились с выбором. На втором-третьем местах - Бойко (16,7%) и Порошенко (14%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. Далее идет Тимошенко (12,6%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 23 февраля до 1 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) опрошено 1207 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9%.