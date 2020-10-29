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Решение КСУ по е-декларациям: в ТЕ заявили об откате антикоррупционной реформы

Новина українською → Киев, Четверг 29 октября 2020 06:59
Решение КСУ по е-декларациям: в ТЕ заявили об откате антикоррупционной реформы Фото: КСУ (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Решение Конституционного суда Украины относительно электронного декларирования спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине. Кроме того, это создаст угрозу безвизу и получению необходимого для выживания транша Международного валютного фонда.

Об этом говорится в заявлении организации Transparency International.

В ТІ Украина отметили, что суд лишил НАПК многих прав, в частности, доступа к реестрам, права составлять протоколы об административных правонарушениях, права вносить предписания о нарушении требований антикоррупционного законодательства, проводить проверки в государственных органах (в частности по защите обличителей), обращаться в суд с исками ( заявлениями) о признании незаконными нормативно-правовых актов и тому подобное.

"Решение Конституционного суда спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине. Ведь эти нормы законодательства формировали основы системы борьбы с коррупцией, которая признана одной из угроз национальной безопасности. Кроме потери подотчетности чиновников, тысячи должностных лиц останутся без наказания за ложь в декларации", - сказал исполнительный директор TI Украина Андрей Боровик.

По мнению организации, такое решение Конституционного суда приведет к ряду критических изменений - "угрозе безвизу, не получению необходимого для выживания транша Международного валютного фонда и нивелирования антикоррупционной реформы".

Напомним, накануне КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил РБК-Украина, что решения Конституционного суда против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

Отметим, в начале октября стало известно, что КСУ рассматривает представление 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение.

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