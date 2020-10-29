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В Раде извинились за лишение журналистов аккредитации

Автор: РБК-Украина

В Верховной раде отменили принятое ранее решение о лишении аккредитации журналистов издания "Следствие. Инфо" и еще двух десятков других СМИ посещать парламент. В парламенте извинились за такого решения.

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Об этом в Facebook сообщила руководитель прессслужбы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.

"Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Извините за такое решение!", - отметила она.

Напомним, комитет Верховной рады по свободе слова запретил журналистам 22 изданий посещать парламент. В их числе журналисты "Следствия.Инфо".

По словам руководителя издания Анны Бабинец, это является "наступлением на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны государственных органов". Она заявила, это решение комитета будут обжаловать и обязательно сообщат об этом всем международным организациям.

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам посещать парламент.

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