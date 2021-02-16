Рада не разрешила безосновательные остановки водителей

Верховная рада не стала разрешать безосновательные остановки водителей. Народные депутаты поддержали правку, которая изымает эту норму из законопроекта №2695.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

В первом чтении этого закона предлагалось дополнить ст. 35 закона "О национальной полиции" еще одним основанием для остановки. Предусматривалось, что полицейский может останавливать автомобили в случае, если такая остановка происходит во время проведения профилактических мер для осмотра водителей для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения.

Если бы норму не изъяли из закона, работник полиции имел бы возможность законно остановить транспортное средство с целью проведения осмотра на состояние опьянения.

Также парламентарии не разрешили без установления предупредительных знаков проверять на скорость водителей; а водителю не нужно будет отдавать документы полицейскому.