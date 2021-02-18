Рада хочет существенно снизить штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 293 парламентария.

Документ вносит изменения в Таможенный кодекс. Закон предлагает снизить штраф за незаконное пребывание авто в Украине с 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно либо вывезти авто за рубеж, либо растаможить его в Украине.

В проекте предлагается обязать Кабинет министров инициировать на международном уровне дистанционное снятие с учета (регистрации) автомобилей в соответствующих регистрационных органах иностранных государств и обмен информацией между Украиной и другими странами.

Кроме того, правительство хотят обязать внести на рассмотрение Рады предложения о направлении средств от растаможивания таких автомобилей на вакцинацию украинцев от коронавируса.