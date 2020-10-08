Против руководства "Нафтогаза" открыли дело

Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело. Обвинения касаются государственной измены.

Об этом Коболев сообщил в эфире "Громадське радіо".

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в госизмене", - сообщил он.

При этом Коболев заявил, что не знает, когда было открыто уголовное дело.

"Бумаги по этому поводу получил сегодня", - добавил он.

Глава "Нафтогаза" также не уточнил кем именно было возбуждено уголовное дело.

"Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - отметил он.

Напомним, ранее бывшего руководителя госпредприятия из группы НАК "Нафтогаз" заподозрили в растрате почти 2 млн гривен.

Кроме того, "Нафтогаз" обвинили в продаже газа промышленным потребителям в ущерб государству.