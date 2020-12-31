Празднование Нового года в Киеве: что нужно знать
Сегодня вся Украина встречает 2021 год. Для празднования Нового года в Киеве доступны почти 10 новогодних локаций, которые будут работать до середины января.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Где встречать Новый год
Всего в столице в новогоднюю ночь будут работать 7 новогодних локаций, которые соединены в праздничный маршрут:
- Софийская площадь;
- Арка дружбы народов;
- пешеходно-велосипедный мост;
- Владимирская горка;
- Андреевский спуск;
- Контрактовая площадь.
Новогодние локации продолжат работать и после празднования Нового года, если будут соблюдать все противоэпидемические меры.
Как будет работать общественный транспорт
В новогоднюю ночь столичное метро будет работать на 2 часа дольше, но последний поезд отправится с каждой станции в разное время: из центра города - около 02:15. Для избежания массового скопления возможные ограничения или закрытие станций:
- Золотые ворота;
- Крещатик;
- Майдан Независимости;
- Почтовая площадь;
- Контрактовая площадь.
Наземный транспорт также будет работать на два часа дольше. Продолжат работу следующие маршруты:
- автобусы - №№17, 20, 21, 23, 33-Т, 37, 46, 48, 51, 55, 69, 72, 99, 101, 102, 104, 114, 115;
- троллейбусы - №№3, 8, 12, 16, 18, 24, 26, 30, 37, 38, 41, 42, 50-К;
- трамваи - №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28.
Куда деть елку после Нового года
С 1 января 2021 в Киеве начнут работать 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок. Пункты приема будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день 2021 года. В большинстве областей Украины будут идти дожди.
Также РБК-Украина писало, что полиция и Национальная гвардия в новогоднюю ночь будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок.