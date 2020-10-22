Пожары в Луганской области: руководство управления ГСЧС подозревают в халатности

Государственное бюро расследований (ГБР) ведет следствие в связи с возможной халатностью руководства управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области во время тушения пожаров в регионе. Бездействие чиновников привело к масштабным уничтожениям домов и жертвам.

Об этом сообщает сайт ГБР.

Руководство местной службы по ЧС подозревается в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей. Их халатность привела к тяжелым последствиям пожаров в виде гибели людей, уничтожения сооружений, зданий и лесных массивов в сентябре-октябре этого года.

Следствие ведется по ч.2 статьи 367 (ненадлежащее выполнение служебным лицом обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что привело к существенному вреду правам, свободам и интересам граждан, государства, повлекшему тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины. По санкции этой статьи возможен тюремный срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Напомним, из-за масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек. Семьям погибших правительство должно выплатить по 200 тысяч гривен помощи.

Также сообщалось, что в Украине с начала 2020 года в пожарах погибли 1132 человека, еще 1021 человек пострадал. В этом году в стране произошло уже более 90 тысяч пожаров.