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Появилось видео отлета президента Афганистана из страны

Новина українською →
Афганистан, Воскресенье 15 августа 2021 18:34
Появилось видео отлета президента Афганистана из страны Фото: появилось видео отлета президента Афганистана из страны (instagram.com/ashrafghani.af)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну на самолете. В Сети появилось видео его отлета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tasnim News Agency.

Пока точно не известно, куда именно отправился лидер страны, впрочем по информации издания Asia-Plus президент Афганистана вылетел в Таджикистан.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности того, что Президент Афганистана покинул страну и отправился в неизвестном направлении.

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