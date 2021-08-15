Появилось видео отлета президента Афганистана из страны
Фото: появилось видео отлета президента Афганистана из страны (instagram.com/ashrafghani.af)
Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну на самолете. В Сети появилось видео его отлета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tasnim News Agency.
Пока точно не известно, куда именно отправился лидер страны, впрочем по информации издания Asia-Plus президент Афганистана вылетел в Таджикистан.
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности того, что Президент Афганистана покинул страну и отправился в неизвестном направлении.