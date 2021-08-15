З'явилося відео відльоту президента Афганістану з країни
Фото: з'явилося відео відльоту президента Афганістану з країни (instagram.com/ashrafghani.af)
Президент Афганістану Ашраф Гані Ахмадзай покинув країну на літаку. В мережі з'явилося відео його відльоту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tasnim News Agency.
Наразі точно не відомо, куди саме вирушив лідер країни, втім за інформацією видання Asia-Plus, президент Афганістану вилетів до Таджикістану.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці того, що Президент Афганістану покинув країну й вирушив у невідомому напрямку.