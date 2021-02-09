Поставки вакцины Sinovac в Украину могут отложить, - Reuters

Согласно письму "Лекхим" украинскому правительству, план Украины по применению вакцины Sinovac с марта может быть отложен. Это связано с задержками со стороны регулирующих органов.

По данным Reuters, в письме от 3 февраля импортер просил правительство Украины разрешить перенос поставок на апрель в связи с поздним решением Китая, который одобрил вакцину, и принятием Верховной радой специального закона о регистрации вакцин.

"Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между ОАО "Лекхим" и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину", - говорится в письме.

Кроме того, в письме "Лекхим" просит изменить способ определения эффективности вакцины. Согласно контракту, для поставок требуется эффективность не менее 70%. Источник издания в Минздраве Украины не исключил, что могут возникнуть проблемы с соблюдением этого критерия.

Reuters отмечает, что компания, Sinovac и Министерство иностранных дел Китая не ответили на запросы о комментариях. Как и пресс-служба Минздрава Украины.

В то же время в "Медицинских закупках Украины" подтвердили, что получили обращение от "Лекхим".