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Поставки вакцины Sinovac в Украину могут отложить, - Reuters

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 15:20
Поставки вакцины Sinovac в Украину могут отложить, - Reuters Фото: вакцина Sinovac (Kevin Frayer/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Поставки вакцины от COVID китайской компании Sinovac для Украины могут задержаться. Украинский поставщик этой вакцины просит разрешить перенос поставки первой партии на апрель.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо компании "Лекхим".

Согласно письму "Лекхим" украинскому правительству, план Украины по применению вакцины Sinovac с марта может быть отложен. Это связано с задержками со стороны регулирующих органов.

По данным Reuters, в письме от 3 февраля импортер просил правительство Украины разрешить перенос поставок на апрель в связи с поздним решением Китая, который одобрил вакцину, и принятием Верховной радой специального закона о регистрации вакцин.

"Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между ОАО "Лекхим" и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину", - говорится в письме.

Кроме того, в письме "Лекхим" просит изменить способ определения эффективности вакцины. Согласно контракту, для поставок требуется эффективность не менее 70%. Источник издания в Минздраве Украины не исключил, что могут возникнуть проблемы с соблюдением этого критерия.

Reuters отмечает, что компания, Sinovac и Министерство иностранных дел Китая не ответили на запросы о комментариях. Как и пресс-служба Минздрава Украины.

В то же время в "Медицинских закупках Украины" подтвердили, что получили обращение от "Лекхим".

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что китайскую вакцину получат те, кому не хватит Pfizer.

Украина просила Китай ускорить поставки вакцины от COVID еще в январе.

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