ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поставки вакцини Sinovac до України можуть відкласти, - Reuters

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 15:20
Поставки вакцини Sinovac до України можуть відкласти, - Reuters Фото: вакцина Sinovac (Kevin Frayer/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Поставки вакцини від COVID китайської компанії Sinovac для України можуть затриматися. Український постачальник цієї вакцини просить дозволу перенести поставку першої партії на квітень.

Про це пише Reuters з посиланням на лист компанії "Лекхім".

Згідно з листом "Лекхім" до українського уряду, план України щодо застосування вакцини Sinovac з березня може бути відкладений. Це пов'язано із затримками з боку регулюючих органів.

За даними Reuters, в листі від 3 лютого імпортер просив уряд України дозволити перенесення поставок на квітень у зв'язку з пізнім рішенням Китаю, який схвалив вакцину, і прийняттям Верховною радою спеціального закону про реєстрацію вакцин.

"Наслідками цих подій стали затримка погодження графіка поставок між ВАТ "Лекхім" і Sinovac Biotech та перенесення термінів доставки вакцини до України", - йдеться в листі.

Крім того, в листі "Лекхім" просить змінити спосіб визначення ефективності вакцини. Згідно з контрактом, для поставок треба ефективність не менше 70%. Джерело видання в Міністерстві охорони здоров'я України не виключило, що можуть виникнути проблеми з дотриманням цього критерію.

Reuters зазначає, що компанія, Sinovac і Міністерство закордонних справ Китаю не відповіли на запити про коментарі. Як і прес-служба МОЗ України.

У той же час в "Медичних закупівлях України" підтвердили, що отримали звернення від "Лекхім".

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що китайську вакцину отримають ті, кому не вистачить Pfizer.

Україна просила Китай прискорити поставки вакцини від COVID ще в січні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Вакцина COVID-19 Коронавірус
NEWS
У Києві через снігопад задіяли БТР
У Києві через снігопад задіяли БТР
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною