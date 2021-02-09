Поставки вакцини Sinovac до України можуть відкласти, - Reuters
Поставки вакцини від COVID китайської компанії Sinovac для України можуть затриматися. Український постачальник цієї вакцини просить дозволу перенести поставку першої партії на квітень.
Про це пише Reuters з посиланням на лист компанії "Лекхім".
Згідно з листом "Лекхім" до українського уряду, план України щодо застосування вакцини Sinovac з березня може бути відкладений. Це пов'язано із затримками з боку регулюючих органів.
За даними Reuters, в листі від 3 лютого імпортер просив уряд України дозволити перенесення поставок на квітень у зв'язку з пізнім рішенням Китаю, який схвалив вакцину, і прийняттям Верховною радою спеціального закону про реєстрацію вакцин.
"Наслідками цих подій стали затримка погодження графіка поставок між ВАТ "Лекхім" і Sinovac Biotech та перенесення термінів доставки вакцини до України", - йдеться в листі.
Крім того, в листі "Лекхім" просить змінити спосіб визначення ефективності вакцини. Згідно з контрактом, для поставок треба ефективність не менше 70%. Джерело видання в Міністерстві охорони здоров'я України не виключило, що можуть виникнути проблеми з дотриманням цього критерію.
Reuters зазначає, що компанія, Sinovac і Міністерство закордонних справ Китаю не відповіли на запити про коментарі. Як і прес-служба МОЗ України.
У той же час в "Медичних закупівлях України" підтвердили, що отримали звернення від "Лекхім".
Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що китайську вакцину отримають ті, кому не вистачить Pfizer.
Україна просила Китай прискорити поставки вакцини від COVID ще в січні.