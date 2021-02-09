Поставки вакцини Sinovac до України можуть відкласти, - Reuters

Поставки вакцини від COVID китайської компанії Sinovac для України можуть затриматися. Український постачальник цієї вакцини просить дозволу перенести поставку першої партії на квітень.

Про це пише Reuters з посиланням на лист компанії "Лекхім".

Згідно з листом "Лекхім" до українського уряду, план України щодо застосування вакцини Sinovac з березня може бути відкладений. Це пов'язано із затримками з боку регулюючих органів.

За даними Reuters, в листі від 3 лютого імпортер просив уряд України дозволити перенесення поставок на квітень у зв'язку з пізнім рішенням Китаю, який схвалив вакцину, і прийняттям Верховною радою спеціального закону про реєстрацію вакцин.

"Наслідками цих подій стали затримка погодження графіка поставок між ВАТ "Лекхім" і Sinovac Biotech та перенесення термінів доставки вакцини до України", - йдеться в листі.

Крім того, в листі "Лекхім" просить змінити спосіб визначення ефективності вакцини. Згідно з контрактом, для поставок треба ефективність не менше 70%. Джерело видання в Міністерстві охорони здоров'я України не виключило, що можуть виникнути проблеми з дотриманням цього критерію.

Reuters зазначає, що компанія, Sinovac і Міністерство закордонних справ Китаю не відповіли на запити про коментарі. Як і прес-служба МОЗ України.

У той же час в "Медичних закупівлях України" підтвердили, що отримали звернення від "Лекхім".