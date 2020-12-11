Помощь Украине с вакцинацией от COVID-19 среди приоритетов USAID, - посол

Посол Украины в США Владимир Ельченко провел видеоконференцию с Помощником Администратора USAID (Агентство США по международному развитию) по вопросам Европы и Евразии Броком Бирманом и старшим заместителем помощника администратора Марго Эллис. Представители Агентства заверили, что Украина находится среди приоритетов USAID.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США

Стороны обсудили вопрос предоставления Украине технической помощи для проведения вакцинации населения против COVID-19 и создания в Украине соответствующей для этого инфраструктуры. Также стороны договорились о дальнейшей координации усилий направленной на оказание гуманитарной и экстренной медицинской помощи Украине в связи с COVID-19.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий назвал категории лиц, которых первыми будут вакцинировать от коронавируса в Украине. Он добавил, что все вакцины, которые закупит государство, будут бесплатными.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели при этом почти 14 тысяч пациентов.