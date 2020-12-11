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Допомога Україні з вакцинацією від COVID-19 серед пріоритетів USAID, - посол

Новость на русском → Україна, П'ятниця 11 грудня 2020 02:33
Допомога Україні з вакцинацією від COVID-19 серед пріоритетів USAID, - посол Фото: відеоконференція Єльченка з USAID (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Даша Харченко

Посол України в США Володимир Єльченко провів відеоконференцію з Помічником Адміністратора USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) з питань Європи та Євразії Броком Бірманом та старшою заступницею помічника адміністратора Марго Елліс. Представники Агентства запевнили, що Україна знаходиться серед пріоритетів USAID.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України в США

Сторони обговорили питання щодо надання Україні технічної допомоги для проведення вакцинації населення проти COVID-19 та створення в Україні відповідної для цього інфраструктури. Також сторони домовились про подальшу координацію зусиль спрямовану на надання гуманітарної та екстреної медичної допомоги Україні у зв‘язку з COVID-19.

Раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький назвав категорії осіб, яких першими будуть вакцинувати від коронавірусу в Україні. Він додав, що всі вакцини, які закупить держава, будуть безкоштовними.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 13 371 новий випадок зараження коронавірусом. Одужали при цьому майже 14 тисяч пацієнтів.

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