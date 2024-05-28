Помер Олександр Мартиненко. Ким він був і чим запам'ятався за життя

28 травня стало відомо про смерть генерального директора інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександра Мартиненка. Відомому журналісту було 63 роки.
РБК-Україна розповідає, що відомо про Олександра Мартиненка та чим він запам'ятався.
Журналіст народився 22 серпня 1960 року у Харкові. Він закінчив економічний факультет Харківського державного університету та працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету.
У 90-х Мартиненко став кореспондентом і редактором відділу газети "Орієнтир Діп". Уже за два роки він обіймав посаду головного редактора агентства "Харків-новини".
Згодом Олександр став президентом агентства "Інтерфакс-Україна" й залишався ним до 1998 року.
Крім того, у різні роки кар'єри журналіст був заступником глави та консультантом Адміністрації президента України, прессекретарем президента України. У 2003 році Олександр Мартиненко - генеральний директор "Інтерфакс-Україна".
Протягом 2001-2002 років він був секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України, а протягом 2002-2003 - членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
Олександр Мартиненко (скриншот з програми "Війни президентів")
Олександр Мартиненко отримав такі нагороди: Кавалер ордена "За заслуги" III ступеня, ордена князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня, заслужений журналіст України.
Відомо, що Мартиненко був автором матеріалів для видання "Дзеркало тижня", однак писав під псевдонімом Олександр Макаров.
"Ми дозволили собі розкрити справжнє ім'я в день смерті Олександра Владленовича, нашого друга і колеги. Нехай пам'ять читачів про нього збагатиться ще й цим знанням: саме він був автором цих компетентних, іронічних текстів", - йдеться в повідомленні його колег.
Наразі невідомо про причини смерті та коли буде відбуватися прощання.
"У наш час важливо доносити правду та бути її рупором, тому смерть Олександра Владленовича - це втрата для всієї України. Він пройшов значний і складний шлях в українській журналістиці, переживав із нею та всією Україною як хороші, так і дуже складні часи. Проте плоди його праці назавжди залишать його в історії України та пам'яті українців", - написав президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський відреагував на смерть Олександра Мартиненка (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
"Помер Олександр Мартиненко, засновник та голова агентства "Інтерфакс-Україна". Людина, яка стояла біля самих витоків свободи слова в Україні. Знала його здавна. Дуже делікатний, розумний і інтелігентний чоловік. Таких бракує. Таких завжди бракує…" - написала Юлія Тимошенко.
Юлія Тимошенко з Олександром Мартиненком (фото: facebook.com/YuliaTymoshenko)
"Світ розлетівся на друзки. Я не знаю, як бути без тебе в нашій справі Просто фізично не розумію. Вчитель. Друг. Моя підтримка та орієнтир. Я все життя на тебе рівнялася Завжди хотіла бути, як ти", - поділилася шеф-редакторка інтернет-видання "Лівий берег" Соня Кошкіна.
"Жахлива шокуюча звістка. Олександр Мартиненко - один із творців журналістики Незалежної України. Патріот, лідер громадської думки, щира і добра людина. Важка втрата для всієї країни і професійного цеху. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам. Вічна пам'ять..." - написав Арсеній Яценюк.
"До всіх інших своїх людських якостей, виявляв особливу повагу та розуміння устремлінь кримськотатарського народу до відновлення своїх прав. Олександр пішов надто передчасно, тому дуже сумно", - написав Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Раніше ми повідомляли про те, що помер народний артист України Богдан Козак.
А ще писали про те, що під час виконання бойового завдання загинув льотчик Денис Василюк.
Під час написання використовувалися джерела: Вікіпедія, Інтерфакс-Україна, "Дзеркало тижня", Facebook-сторінки Рефата Чубарова, Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка та Соні Кошкіної, Telegram-канал Володимира Зеленського.