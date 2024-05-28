Помер Олександр Мартиненко. Ким він був і чим запам'ятався за життя

Чим відомий Олександр Мартиненко

Журналіст народився 22 серпня 1960 року у Харкові. Він закінчив економічний факультет Харківського державного університету та працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету.

У 90-х Мартиненко став кореспондентом і редактором відділу газети "Орієнтир Діп". Уже за два роки він обіймав посаду головного редактора агентства "Харків-новини".

Згодом Олександр став президентом агентства "Інтерфакс-Україна" й залишався ним до 1998 року.

Крім того, у різні роки кар'єри журналіст був заступником глави та консультантом Адміністрації президента України, прессекретарем президента України. У 2003 році Олександр Мартиненко - генеральний директор "Інтерфакс-Україна".

Протягом 2001-2002 років він був секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України, а протягом 2002-2003 - членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Олександр Мартиненко (скриншот з програми "Війни президентів")

Олександр Мартиненко отримав такі нагороди: Кавалер ордена "За заслуги" III ступеня, ордена князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня, заслужений журналіст України.

Відомо, що Мартиненко був автором матеріалів для видання "Дзеркало тижня", однак писав під псевдонімом Олександр Макаров.

"Ми дозволили собі розкрити справжнє ім'я в день смерті Олександра Владленовича, нашого друга і колеги. Нехай пам'ять читачів про нього збагатиться ще й цим знанням: саме він був автором цих компетентних, іронічних текстів", - йдеться в повідомленні його колег.

Наразі невідомо про причини смерті та коли буде відбуватися прощання.

Реакції на смерть Олександра Мартиненка

"У наш час важливо доносити правду та бути її рупором, тому смерть Олександра Владленовича - це втрата для всієї України. Він пройшов значний і складний шлях в українській журналістиці, переживав із нею та всією Україною як хороші, так і дуже складні часи. Проте плоди його праці назавжди залишать його в історії України та пам'яті українців", - написав президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський відреагував на смерть Олександра Мартиненка (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

"Помер Олександр Мартиненко, засновник та голова агентства "Інтерфакс-Україна". Людина, яка стояла біля самих витоків свободи слова в Україні. Знала його здавна. Дуже делікатний, розумний і інтелігентний чоловік. Таких бракує. Таких завжди бракує…" - написала Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко з Олександром Мартиненком (фото: facebook.com/YuliaTymoshenko)

"Світ розлетівся на друзки. Я не знаю, як бути без тебе в нашій справі Просто фізично не розумію. Вчитель. Друг. Моя підтримка та орієнтир. Я все життя на тебе рівнялася Завжди хотіла бути, як ти", - поділилася шеф-редакторка інтернет-видання "Лівий берег" Соня Кошкіна.

"Жахлива шокуюча звістка. Олександр Мартиненко - один із творців журналістики Незалежної України. Патріот, лідер громадської думки, щира і добра людина. Важка втрата для всієї країни і професійного цеху. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам. Вічна пам'ять..." - написав Арсеній Яценюк.

"До всіх інших своїх людських якостей, виявляв особливу повагу та розуміння устремлінь кримськотатарського народу до відновлення своїх прав. Олександр пішов надто передчасно, тому дуже сумно", - написав Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.